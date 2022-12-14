Не можемо підтвердити зустріч Червоного хреста з українськими військовополоненими, - Лубінець

Україна не може офіційно підтвердити, що Росія допустила представників МКЧХ до українських військовополонених. Проте така інформація є.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Я отримав інформацію, що тиждень тому російська федерація почала допускати представників МКЧХ до невеликої кількості установ, де перебувають наші військовополонені та цивільні. Щодо кількості відвідуваних - на даний час ми чекаємо офіційних цифр від МКЧХ. Підтвердити цю інформацію з інших джерел я поки не можу", - сказав він.

Лубінець наголосив, що згідно норм міжнародно-гуманітарного права, Міжнародний Комітет Червоного Хреста не повідомляє омбудсмену деталі про відвідини. Тому таку інформацію можна отримати від родичів полонених.

"Ми кожного дня спілкуємося з родичами військовополонених і цивільних. І для мене ця інформація стане підтверджена тільки тоді, коли я отримаю сигнал, що дійсно родичі почали отримувати нову додаткову інформацію від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Бо згідно з міжнародно-гуманітарним правом, навіть мені як омбудсмену Міжнародний Комітет Червоного Хреста не може і не повідомляє конкретні відомості про конкретних людей. Інформація про те, що МКЧХ почав виконувати свій мандат в цій частині, є. Сказати вам, що я можу її офіційно підтвердити - ні, поки не можу", - сказав омбудсмен.

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