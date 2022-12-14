Європарламент нагородив українців премією Сахарова. ВIДЕО

Європарламент нагородив українців та президента України Володимира Зеленського премією імені Сахарова. Під час своєї промови лідер країни нагадав про злочини Росії у Маріуполі та закликав вшанувати пам’ять усіх загиблих.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію вручення премії Сахарова.

"Премію отримує хоробрий Український народ, представлений президентом країни, обраними лідерами та громадянським суспільством", - заявили під час трансляції.

Від імені українського народу премію отримали парамедик Юлія Паєвська, керівниця Центру громадських свобод Олександра Матвійчук, міський голова Мелітополя Іван Федоров, бійці ДСНС та представники руху спротиву Жовта стрічка.

На врученні нагороди виступила голова Європарламенту Роберта Мецола: "Борються за цінності, захищають демократію, свободу та верховенство права, ризикують своїм життям. Ніхто більше за Україну не заслуговує на премію, вітання хороброму народу України."

Також Мецола передала слово президенту Зеленському.

"Можливо, лише після закінчення цієї війни, коли ми звільнимо всю нашу землю і зможемо виявити всі могили жертв російського терору, ми зможемо сказати скільки життів забрала тиранія цього разу", - заявив глава держави під час промови.

Президент закликав світ діяти, не очікуючи війни, та притягувати до відповідальності усіх, хто її розв'язав. За словами президента, найефективніший захист свободи та прав людини полягає в недопущенні повторення агресії.

Звільнена з полону Юлія Паєвська прокоментувала вручення нагороди: "Кожен з наших військовополонених, які пройшли звірства росіян чи досі знаходяться у ворожих в'язницях, захисників, волонтерів заслуговує на пошану і відзнаку. Ми творимо історію. Для мене велика честь бути її частиною і відповідальність прийняти премію від імені всього народу. Ця нагорода для українців означає підтримку усього цивілізованого світу нашої боротьби за свободу і незалежність своєї держави."

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Зазначимо, що премія Сахарова, щорічна відзнака Європарламенту, вручається за:

захист прав людини і його основних свобод;

розвиток демократії і відстоювання верховенства права;

повага до міжнародного законодавства;

захист прав меншин.

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