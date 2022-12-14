14 грудня з портів Великої Одеси вийшли 4 судна з 69,5 тис. тонн агропродукції для Азії

В рамках "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 4 судна з 69,5 тис. тонн агропродукції для Азії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міністерства інфраструктури України.

"Серед них танкери SELINA II, MED PACIFIC з 54 тис. тонн соняшникової олії для Індії",- йдеться в повідомленні.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 21 судно. На них завантажують 665,8 тис. тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухається 1 судно під завантаження 63,5 тис. тонн агропродукції. В Босфорі 81 судно очікує на перевірку (61 — на вхід, 20 — на вихід). Ситуація з чергою стабільно важка — РФ так само реєструє не більше 3 суден в день, при необхідних 12.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 554 судна, які експортували 13,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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