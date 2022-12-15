15 учасників терористичних угруповань "ЛДНР", які разом з росіянами розграбували елеватори на Херсонщині, отримали по 15 років ув’язнення, - СБУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Після 24 лютого чоловіки, які проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, добровільно вступили до складу російських угруповань. Серед них були снайпери й гранатометники. У лавах підрозділів 2-го армійського корпусу Південного військового округу збройних сил РФ вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках", - йдеться в повідомленні.
Бойовики виконували вказівки Кремля щодо розграбування місцевих елеваторів та незаконного вивезення українського зерна з тимчасово захоплених причорноморських районів України до РФ. Вони потрапили в полон українських захисників під час контрнаступу на південному та східному фронтах.
За матеріалами СБУ, суд призначив їм покарання у вигляді 15 років ув’язнення. Їх визнали винними за ст. 111 (державна зрада) та ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.