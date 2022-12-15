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ООН готова на випадок нових хвиль переміщення українців, але сподівається, що цього не буде, - заступник генсека Гріффітс

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ООН готова на випадок нових хвиль переміщення українців, але сподівається, що цього не буде, - заступник генсека Гріффітс
ООН готова до можливих нових хвиль переміщення українців, але сподівається, що ситуація, яка була на початку повномасштабного вторгнення РФ, не повториться.

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Спільно з організаціями УВКБ (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. - Ред.), Офісом з міграційних питань ми займаємося цими питаннями", - сказав він у відповідь на питання, чи готує ООН попередньо якісь програми допомоги на випадок нових великих хвиль переміщення українців як усередині країни, так і за кордон.

Гріффітс нагадав, що на початку повномасштабної війни було найбільше переміщення людей з часів Другої світової війни, і він сподівається, що такий сценарій не повториться.

"Ми сподіваємося, що цього не буде, але ми готові", - заявив заступник генсека ООН.

Водночас, він наголосив, що необхідно робити все, щоб люди отримували необхідні послуги, поверталися до нормального життя, і не потребували подальшого переміщення.

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