Колишньому поліцейському з Донеччини, який перейшов на бік окупантів, заочно оголосили про підозру у державній зраді

Колишній поліцейський з Донеччини добровільно співпрацював з російськими окупантами та обійняв посаду у так званій народній міліції ДНР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"За даними слідства, з квітня по липень 2022 року підозрюваний зрадив присязі працівника правоохоронного органу України. В окупованому Лимані, він добровільно погодився на співпрацю з ворогом та обійняв псевдопосаду у так званій "народній міліції ДНР", - йдеться в

Експравоохоронець доставляв затриманих та заарештованих цивільних до місць примусових робіт. Громадяни мали збирати тіла загиблих військових та мирних мешканців на території міста.

В основному їх доставляли із приміщення захопленої будівлі відділу поліції № 3 Краматорського райуправління Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Колишньому дільничному інспектору патрульної поліції в Краматорську та Слов’янську управління патрульної поліції в Донецькій області заочно повідомлено про підозру. Йому інкримінують вчинення державної зради в умовах збройного конфлікту (ч. 2 ст. 111 КК України).

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