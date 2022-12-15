Росіяни обстрілювали різні ділянки вздовж лінії фронту на Донеччині, 1 людина загинула, 7 осіб дістали поранення, - ОВА

Внаслідок російських обстрілів Донеччини також пошкоджено будинки.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку періодичних артобстрілів зазнавав Вугледар - пошкоджено 3 будинки, без постраждалих.



На Донецькому напрямку без жертв, однак є руйнування. У Курахівській громаді під обстріли потрапили Курахове, Веселий Гайті Трудове - пошкоджено 1 приватний будинок. В Авдіївці вночі було два прильоти по старій частині міста, а зранку місто зазнало обстрілу з Градів по житловому кварталу.



На Горлівському напрямку найбільше цієї ночі постраждала Соледарська громада. У Роздолівці 1 людина загинула, 3 поранено, 1 будинок пошкоджено прямим влучанням. У Парасковіївці 1 людина поранена, пошкоджено 13 будинків. Також зафіксовано обстріли у самому Соледарі - там без жертв. Ще 3 людини за попередню добу поранено в Бахмуті. У місті пошкоджено будівля агроскладу", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Армія РФ може розпочати наступ на заході Донеччини, - ISW