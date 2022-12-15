Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 96,5 тис. осіб (+590 за добу), 2975 танків, 1943 артсистеми, 5946 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 15 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 96 590 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні втрати російських окупантів з 24 лютого орієнтовно становлять:
особового складу - близько 96590 (+590) осіб ліквідовано;
танків - 2975 (+5) од;
бойових броньованих машин - 5946 (+9) од;
артилерійських систем - 1943 (+12) од;
РСЗВ - 406 (+2) од;
засоби ППО - 211 (+0) од;
літаків - 281 (+0) од;
гелікоптерів - 264 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1644 (+27);
крилаті ракети - 592 (+0);
кораблі /катери - 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн - 4563 (+1) од;
спеціальна техніка - 172 (+1).