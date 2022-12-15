Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 96,5 тис. осіб (+590 за добу), 2975 танків, 1943 артсистеми, 5946 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 96 590 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати російських окупантів з 24 лютого орієнтовно становлять:

особового складу - близько 96590 (+590) осіб ліквідовано;

танків - 2975 (+5) од;

бойових броньованих машин - 5946 (+9) од;

артилерійських систем - 1943 (+12) од;

РСЗВ - 406 (+2) од;

засоби ППО - 211 (+0) од;

літаків - 281 (+0) од;

гелікоптерів - 264 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1644 (+27);

крилаті ракети - 592 (+0);

кораблі /катери - 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 4563 (+1) од;

спеціальна техніка - 172 (+1).

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