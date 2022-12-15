У трьох громадах Полтавської області сьогодні проводитимуть навчальні стрільби

Жителі Полтавської області сьогодні, 15 грудня, можуть чути звуки пострілів та вибухів. У регіоні проведуть військові навчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"15 грудня в Лубенській, Полтавській та Щербанівській громадах проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна!" - йдеться в повідомленні.

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