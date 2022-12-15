Жителів Сумщини просять зменшити використання електроенергії, - ОВА
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Жителів Сумської області закликають зменшити використання електроенергії.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Термінове повідомлення від енергетиків: потрібно зменшити використання електроенергії! Прохання до населення і підприємств!" - йдеться в повідомленні.
За словами Живицького, користувачі виходять за ліміти, тому є ризик вимкнення абонентів одразу двох черг ГПВ (графік погодинного відключення) з 10 ранку.