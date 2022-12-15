Минулої доби російські окупанти вбили 7 цивільних, 19 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА
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Унаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні за минулу добу загинули 7 цивільних громадян, зазнали поранень - 19.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 14.12.2022 (станом на 09:00 15.12.2022):
Донецька область - 2 загиблих, 4 поранених
Запорізька область - 2 загиблих, 1 поранений
Харківська область - 1 поранений
Херсонська область - 3 загиблих, 13 поранених", - йдеться в повідомленні.