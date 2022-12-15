ООН цього року надала Україні на гуманітарну допомогу понад 4,5 млрд доларів, - Шмигаль

Організація Об’єднаних Націй цього року надала понад 4,5 млрд доларів на гуманітарну допомогу Україні.

Про це під час брифінгу повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цього року ООН спрямувала понад 4,5 млрд доларів для надання гуманітарної допомоги населенню України, яке постраждало внаслідок агресії російської федерації, та українцям, які виїхали з країни. Ми цінуємо таку підтримку та сподіваємося, що у 2023 році ООН щонайменше збереже такі обсяги допомоги. Ми ще й домовилися розвивати додаткові напрями допомоги",- сказав Шмигаль.

Особливо очільник уряду наголосив на потребі у підтримці відновлення енергетичної інфраструктури, адже 12 млн українців перебувають в умовах часткової або повної відсутності електроенергії.

"Уряд робить все можливе для подолання наслідків обстрілів росіян, наслідків для населення та для економіки. Водночас Україна потребує додаткової підтримки у негайному відновленні енергетичної системи", - сказав Шмигаль.

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