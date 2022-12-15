Не можна послаблювати санкції проти РФ, прикриваючись безпекою продовольства, - Науседа

У Литві стурбовані спробами послабити механізм санкцій проти Росії під прикриттям безпеки продовольства.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Це не має використовуватися як виправдання для послаблення санкцій для деяких російських олігархів, тому що кожного дня люди в Україні гинуть від російських бомб. Тому наше завдання - просуватися все далі у посиленні санкцій і намагатися змінити поведінку кремлівського режиму", - сказав литовський лідер.

"Підтримка України залишається на чільному місці в нашому політичному порядку денному. Це - пріоритет. Ми вітаємо пропозицію про дев’ятий пакет санкцій. Хочу наголосити на важливості зберігати санкції якомога суворішими", - додав Науседа.

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