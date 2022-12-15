В енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії, ситуацію значно ускладнюють погодні умови, - "Укренерго"

Станом на 11:00 в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії, робота ремонтних бригад ускладнюється погодними умовами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку НЕК "Укренерго".

"Станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуацію значно ускладнюють погодні умови: сніг, обледеніння, сильні пориви вітру", - йдеться у повідомленні.

На сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових.

Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. На жаль, зранку в деяких областях вони вже перевищені та застосовані аварійні відключення.

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