Росіяни планують призивати до армії трудових мігрантів з інших країн, - Генштаб ЗСУ

Військове керівництво Росії прийняло низку законодавчих актів, які значно розширюють список громадян, що можуть бути призвані на військову службу. Зокрема йдеться про трудових мігрантів.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, у Росії дозволили проходити військову службу особам, які мають подвійне громадянство.

"Названі зміни головним чином спрямовані на залучення до військової служби трудових мігрантів, які перебувають на території РФ", - додав Громов.

За даними Генштабу, зараз на території Росії налічується близько шести мільйонів таких осіб, переважна більшість яких становлять вихідці з Узбекистану (майже 50%) та Таджикистану (30%), а також Киргизстану, Вірменії, Азербайджану та інших країн. Із загальної кількості мігрантів близько 2,7 млн осіб (майже 45%) – чоловіки призовного віку.

Крім того, у Росії дозволили призивати на військову службу по мобілізації засуджених громадян, які відбувають покарання, або мають незняту судимість.

Під дію закону не потрапляють лише громадяни, які були засуджені за певним списком статей кримінального кодексу РФ - насамперед за шпигунство, держзраду, тероризм тощо. Водночас дозволено призов осіб, які скоїли тяжкі злочини, додавГромов.

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