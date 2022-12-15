Зеленський увійшов до списку 50 найвпливовіших людей світу за версією Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський увійшов до списку 50 найвпливовіших людей світу в 2022 році за версією агентства Bloomberg.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рейтинг агентства Bloomberg.

У коментарі до рейтингу йдеться, що український президент протягом 10 місяців очолює опір проти вторгнення РФ. Протягом цього часу ЗСУ вдалося витіснити російські війська з-під Києва та повернути єдиний захоплений обласний центр - Херсон.

Крім того, автори рейтингу згадали, що Зеленський відмовився від пропозиції США допомогти йому виїхати з України на початку війни. Автори рейтингу також висловили захоплення вечірніми зверненнями президента у соцмережах, "у яких він переконує українців, що вони переможуть".

"Зеленський, який здобув популярність як актор, зігравши президента в популярному серіалі, застосував свої таланти артиста, щоб виступати перед парламентами по всьому світу та заручатися підтримкою боротьби своєї нації. Це спрацювало", - йдеться у коментарі.

Видання зазначило, що війна ще далека від завершення. "Президент Росії Володимир Путін натякнув, що може вдатися до ядерної зброї, щоб спробувати змусити Україну і Захід укласти угоду, яка дозволить йому зберегти частину окупованих територій", - зазначило видання.

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