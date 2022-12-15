Зеленський увійшов до списку 50 найвпливовіших людей світу за версією Bloomberg
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рейтинг агентства Bloomberg.
У коментарі до рейтингу йдеться, що український президент протягом 10 місяців очолює опір проти вторгнення РФ. Протягом цього часу ЗСУ вдалося витіснити російські війська з-під Києва та повернути єдиний захоплений обласний центр - Херсон.
Крім того, автори рейтингу згадали, що Зеленський відмовився від пропозиції США допомогти йому виїхати з України на початку війни. Автори рейтингу також висловили захоплення вечірніми зверненнями президента у соцмережах, "у яких він переконує українців, що вони переможуть".
"Зеленський, який здобув популярність як актор, зігравши президента в популярному серіалі, застосував свої таланти артиста, щоб виступати перед парламентами по всьому світу та заручатися підтримкою боротьби своєї нації. Це спрацювало", - йдеться у коментарі.
Видання зазначило, що війна ще далека від завершення. "Президент Росії Володимир Путін натякнув, що може вдатися до ядерної зброї, щоб спробувати змусити Україну і Захід укласти угоду, яка дозволить йому зберегти частину окупованих територій", - зазначило видання.