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Кремль нарощує показники виробництва військової техніки, але жертвує її якістю, - Генштаб ЗСУ

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Кремль нарощує показники виробництва військової техніки, але жертвує її якістю, - Генштаб ЗСУ
Російські загарбники хочуть забезпечити кількісну перевагу в озброєнні, проте жертвують його якістю.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.

"Для забезпечення кількісної переваги в озброєнні та військовій техніці на полі бою Кремль нарощує показники власного виробництва техніки, зокрема за рахунок зниження якості продукції. А також активує укладання договорів з іншими країнами про їхнє постачання", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Але нашим доведеться витрачати набої щоб знешкодити даже оте "неякісне"
  • Алекс Скела
    Кремль нарощує показники виробництва

    То показники чи саме виробництво?
  • Garry Dron 6973c752
    Зе клоун зніме відосік, скаже що ми нездолані і незламні, а ви хлопці і далі гиньте, бо не Зе клоунська це справа налогоджувати випуск ракет у військовий час.
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