Левову частку потреб ЗСУ у зимовій формі закрито, - Міноборони

Левова частка потреб ЗСУ у військовій формі закрита, а допомога, що має надійти від партнерів, стане додатковим резервом.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"У період з 8 по 14 грудня Міноборони для забезпечення ЗСУ передало понад 11 тис. бронежилетів, понад 10 тис. шоломів, понад 75 тис. пар зимового взуття. А також за тиждень передано й обліковано: понад 70 тис. курток зимових, 65 тис. штанів зимових, 73 тис. комплектів костюмів польових, понад 118 тис. шапок зимових, понад 104 тис. курток костюма утеплювача (фліска), майже 140 тис. комплектів білизни натільної демісезонної та зимової", - зазначила Маляр.

Заступниця міністра оборони навела пропорції щодо загального об’єму зимових курток, які вже передані до війська: 87,2% - придбані за контрактами Міноборони; 8,3% - матеріально-технічна допомога від партнерів; 4,4% - благодійна допомога.

"Резерв засобів індивідуального бронезахисту є на рівні близько 200 тисяч бронежилетів та понад 100 тисяч шоломів. Нові партії броні надходять, водночас постійно здійснюється видача до військ на заміну, новим підрозділам", - зазначила Маляр.

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