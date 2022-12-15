США розширять програму підготовки українських військових у Німеччині: інструктори навчатимуть по батальйону бійців ЗСУ на місяць, - The New York Times

Пентагон розширює програму підготовки для українських військових, яку для них проводять на базі у Німеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на двох американських посадовців, які коментували на умовах анонімності.

За їхніми словами, президент Джо Байден вже схвалив відповідне рішення цього тижня і з початку 2023 року навчання в американських інструкторів щомісяця зможуть проходити близько батальйона українських військових, 600-800 осіб.

Зараз щомісячно навчання проходять приблизно 300 осіб. Від початку повномасштабної війни американські інструктори навчили приблизно 3100 українців, переважно невеликими групами, яких готували до роботи з певними системами озброєння, як HIMARS.

Також дещо зміниться сама програма тренування: планується навчати більші групи, щоб вони відпрацьовували передові тактики ведення бою, у тому числі спільні навчання, коли піхота вчиться діяти у координації з артилеристами.

Рішення ухвалили саме зараз нібито через те, що раніше українське командування остерігалося відпускати з передової на навчання більшу кількість людей, але з настанням зими інтенсивність бойових дій може бути нижчою.

Співрозмовники розповіли, що розширення програми певною мірою є поновленням тих навчальних програм, які США та інші союзники проводили для українських військових з 2015 року до початку повномасштабної війни на Яворівському полігоні.

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