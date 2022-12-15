Росіяни посилюють захист аеродромів, будують інженерні загородження та фортифікаційні споруди в окупованому Криму, - Генштаб ЗСУ

Успішні дії українських військ на півдні та в Чорноморській операційній зоні змусили російських окупантів вдатися до посилення оборони захопленого Кримського півострова.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"На аеродромах "Бельбек", "Гвардійське" та "Саки" здійснюється розгортання засобів радіоелектронної боротьби для протидії крилатим ракетам та ударним безпілотникам", – зазначив Громов.

На території окупованого Криму ворог посилено окопується, будує інженерні загородження та фортифікаційні споруди, зокрема із залученням цивільних компаній. Російська військова авіація інтенсивніше патрулює берегову зону в пошуках диверсантів, а в бухтах окупованого Севастополя посилено протидиверсійні заходи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль нарощує показники виробництва військової техніки, але жертвує її якістю, - Генштаб ЗСУ