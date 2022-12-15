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Росіяни посилюють захист аеродромів, будують інженерні загородження та фортифікаційні споруди в окупованому Криму, - Генштаб ЗСУ

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Росіяни посилюють захист аеродромів, будують інженерні загородження та фортифікаційні споруди в окупованому Криму, - Генштаб ЗСУ
Успішні дії українських військ на півдні та в Чорноморській операційній зоні змусили російських окупантів вдатися до посилення оборони захопленого Кримського півострова.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ

"На аеродромах "Бельбек", "Гвардійське" та "Саки" здійснюється розгортання засобів радіоелектронної боротьби для протидії крилатим ракетам та ударним безпілотникам", – зазначив Громов.

На території окупованого Криму ворог посилено окопується, будує інженерні загородження та фортифікаційні споруди, зокрема із залученням цивільних компаній. Російська військова авіація інтенсивніше патрулює берегову зону в пошуках диверсантів, а в бухтах окупованого Севастополя посилено протидиверсійні заходи.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    На Кримі є і такий підрозділ як літаючі танки. Трєпєщі Амєріка.
  • Andry Moon
    Тобто роблять те що робила Україна до 24.02. Чи не робила?...
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    На жаль керівництво України замість підготовки верещало до Заходу, щоб той перестав накручувати та стращати нападом рашистів. Лише Залужний тишком нишком готував армію та активісти проводили заняття з теробороною з деревьяними автоматами, у містах де при владі була патріотична опозиція, а бойову зброю не видавали, ба навіть у перші дні повномасштабного нападу рашистів було багато заяв від ГПУ та СБУ про кримінальні справи проти політиків та чиновників які за власної ініціативи, без дозволу з Банкової, почали як могли озброювати тероборону та формувати захист стратегічних об'єктів від нападу з боку роССійських нацистів!!! Ось така фігня малита!!!
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