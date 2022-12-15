Білоруські війська, перекинуті на кордон з Україною, повертаються в пункт постійної дислокації

38 десантно-штурмова бригада збройних сил Білорусі, яку в рамках раптової перевірки бойової готовності, перекидали в прикордоння з Україною, вже повертається назад у Брест.