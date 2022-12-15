Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Білоруські війська, перекинуті на кордон з Україною, повертаються в пункт постійної дислокації

5 97116
Білоруські війська, перекинуті на кордон з Україною, повертаються в пункт постійної дислокації
38 десантно-штурмова бригада збройних сил Білорусі, яку в рамках раптової перевірки бойової готовності, перекидали в прикордоння з Україною, вже повертається назад у Брест.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Військовослужбовці 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в рамках раптової перевірки бойової готовності Збройних Сил здійснюють марш із району виконання завдань у пункт постійної дислокації", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко доручив розпочати раптову перевірку бойової готовності ЗС РБ (оновлено)

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Не по нарам, а в стойло. Скот должен быть в стойле.
  • Старый зольдат
    Туда сюда, туда сюда. Главная Свинья скотного двора с вывеской "Белоруссия" онанирует своим безропотным тупым скотом.
  • растуди
    Солдатушкі, браві рєбьятушкі... Нє, ну протрусили булки, щоб целюлітом не запливли, і знов по нарам
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини