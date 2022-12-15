40 українських дітей з Сєверодонецька та Лисичанська вивезли росіяни до Росії, - Центр національного спротиву

Російські загарбники, прикриваючись "оздоровленням" українських дітей, продовжують вивозити їх до Російської Федерації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти проводять тотальні медобстеження українських дітей, аби направити їх на примусове "лікування" в дитячі табори. Так, напередодні окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанську та Сєверодонецьку до Ставропольського краю РФ. Звичайно, що виглядає це як добрі наміри, але насправді "оздоровлення" це лише підстава для вивезення дітей до РФ", - йдеться в

Надалі дітей або не повертають батькам, поки вони самі не приїдуть за ними. Далі родину не відпускають назад, бо на ТОТ росіяни ввели воєнний стан. В кращому ж випадку, дітям в таборі просто промивають дітям. Так, дітям пояснюють, що Україна розв’язала цю війну, а перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій "авторитет" з пропагандистською метою.

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