40 українських дітей з Сєверодонецька та Лисичанська вивезли росіяни до Росії, - Центр національного спротиву
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти проводять тотальні медобстеження українських дітей, аби направити їх на примусове "лікування" в дитячі табори. Так, напередодні окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанську та Сєверодонецьку до Ставропольського краю РФ. Звичайно, що виглядає це як добрі наміри, але насправді "оздоровлення" це лише підстава для вивезення дітей до РФ", - йдеться в
Надалі дітей або не повертають батькам, поки вони самі не приїдуть за ними. Далі родину не відпускають назад, бо на ТОТ росіяни ввели воєнний стан. В кращому ж випадку, дітям в таборі просто промивають дітям. Так, дітям пояснюють, що Україна розв’язала цю війну, а перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій "авторитет" з пропагандистською метою.