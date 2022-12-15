Херсон повністю знеструмлено через обстріли, тривають удари по критичній інфраструктурі у Корабельному районі, - ОВА

Російські окупаційні війська продовжують обстріл Херсона.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Херсон повністю знеструмлений через ворожі обстріли! Триває сильний обстріл об'єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста. За першої можливості енергетики почнуть відновлювати електромережі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські загарбники знову вдарили по Херсону, внаслідок чого загинули 2 особи.

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