Херсон повністю знеструмлено через обстріли, тривають удари по критичній інфраструктурі у Корабельному районі, - ОВА
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Російські окупаційні війська продовжують обстріл Херсона.
Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Херсон повністю знеструмлений через ворожі обстріли! Триває сильний обстріл об'єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста. За першої можливості енергетики почнуть відновлювати електромережі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські загарбники знову вдарили по Херсону, внаслідок чого загинули 2 особи.