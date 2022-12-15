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Керівництво Білорусі, ймовірніше, готується до війни, - Генштаб ЗСУ

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Керівництво Білорусі, ймовірніше, готується до війни, - Генштаб ЗСУ
У Білорусі триває набір до підрозділів тероборони, а влада запровадила смертну кару для військовослужбовців та чиновників. Цілком можливо, що такі дії Лукашенка є одним з кроків в межах підготовки участі у війні проти України. Водночас імовірність проведення наступальної операції з території Білорусі залишається низькою.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірність проведення наступальної операції з території Білорусі залишається низькою. Водночас прикордонний державний комітет Білорусі до 1 березня 2023 року продовжив обмеження на в’їзд та перебування громадян у прикордонній смузі, в районах Гомельської області, що межує з Київською та Чернігівською областями України", - зазначив він.

Також за наявними даними у прикордонних з Україною районах Брестської області, минулого тижня тривав процес вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони, розповів Громов.

"Під час проводження бесід, кандидатам доводять, що у разі провадження у країни воєнного стану, їм буде видано зброю та амуніцію, а їх основним завданням буде охорона та оборона громад у складі сформованих підрозділів територіальної оборони", - додав він.

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Топ коментарі

  • Юрий 60e2549a
    Если лука попрет то это будет просто гениальные ***** всего. Их накроют мгновенно, ну серьезно на что они рассчитывают? Опыта ну них нет. Их позиции известные и в зоне достигаемости. Тут кацапня не смогла удар по стратегическим бомберам отвести ибо даже не заметила ничего. А эти то на что рассчитывают. И да, боевой настрой и мотивация у белорусов то какая? Ещё ниже чем у чмобов?
  • Sergey Sheshenya
    Я реалист, уже рашисты были в 3 км от моего дома, а про таких как ты, есть хорошая гифка))

  • Sergey Sheshenya
    В любом случае, это опасно. Не стоит недооценивать драников. Это люди с оружием и они будут стрелять. Это может быть той соломинкой, что переломит спину верблюду.
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