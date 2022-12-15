Керівництво Білорусі, ймовірніше, готується до війни, - Генштаб ЗСУ

У Білорусі триває набір до підрозділів тероборони, а влада запровадила смертну кару для військовослужбовців та чиновників. Цілком можливо, що такі дії Лукашенка є одним з кроків в межах підготовки участі у війні проти України. Водночас імовірність проведення наступальної операції з території Білорусі залишається низькою.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірність проведення наступальної операції з території Білорусі залишається низькою. Водночас прикордонний державний комітет Білорусі до 1 березня 2023 року продовжив обмеження на в’їзд та перебування громадян у прикордонній смузі, в районах Гомельської області, що межує з Київською та Чернігівською областями України", - зазначив він.

Також за наявними даними у прикордонних з Україною районах Брестської області, минулого тижня тривав процес вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони, розповів Громов.

"Під час проводження бесід, кандидатам доводять, що у разі провадження у країни воєнного стану, їм буде видано зброю та амуніцію, а їх основним завданням буде охорона та оборона громад у складі сформованих підрозділів територіальної оборони", - додав він.

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