Керівництво Білорусі, ймовірніше, готується до війни, - Генштаб ЗСУ
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ймовірність проведення наступальної операції з території Білорусі залишається низькою. Водночас прикордонний державний комітет Білорусі до 1 березня 2023 року продовжив обмеження на в’їзд та перебування громадян у прикордонній смузі, в районах Гомельської області, що межує з Київською та Чернігівською областями України", - зазначив він.
Також за наявними даними у прикордонних з Україною районах Брестської області, минулого тижня тривав процес вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони, розповів Громов.
"Під час проводження бесід, кандидатам доводять, що у разі провадження у країни воєнного стану, їм буде видано зброю та амуніцію, а їх основним завданням буде охорона та оборона громад у складі сформованих підрозділів територіальної оборони", - додав він.