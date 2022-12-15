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ЗСУ просунулися майже на 1,5 км в районі села Діброва на Луганщині, - Генштаб

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ЗСУ просунулися майже на 1,5 км в районі села Діброва на Луганщині, - Генштаб
Українські захисники проводять наступ на Луганщині.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.

"В ході ведення наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 кілометра в районі населеного пункту Діброва", - сказав він.

За словами Громова, окупанти намагаються здійснити прорив оборони на Верхньокам'янське, для подальшого захоплення Білогорівки з півдня.

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Топ коментарі

  • Виктор Павлов 986ba9d7
    Без Гайдая неразобратся
  • Валентина Саюн c856325a
    Напевне Верхньокам'янка а не Верхньокам'янське. І перше і друге перед Білогорівка, але одне в окупації, а інше таки за Білогорівка, а це щось не відповідає дійсності
  • Urs
    нет, именно прорыв не Верхнекаменское (от Верхнекаменки). Верхнекаменское с сентября под нашим контролем.
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