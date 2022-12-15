ЗСУ просунулися майже на 1,5 км в районі села Діброва на Луганщині, - Генштаб
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Українські захисники проводять наступ на Луганщині.
Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.
"В ході ведення наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 кілометра в районі населеного пункту Діброва", - сказав він.
За словами Громова, окупанти намагаються здійснити прорив оборони на Верхньокам'янське, для подальшого захоплення Білогорівки з півдня.