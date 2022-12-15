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НАБУ проводить обшуки у прокуратурі Одещини та її очільника Костенка, - голова "Ради громадської безпеки" Гордієнко

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НАБУ проводить обшуки у прокуратурі Одещини та її очільника Костенка, - голова "Ради громадської безпеки" Гордієнко
Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у прокуратурі Одеської області.

Про це у Facebook повідомив голова "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко, передає Цензор.НЕТ.

"НАБУ дісталася прокурора Одеської області Костенка. Наразі тривають обшуки у прокуратурі області.  П'ять місяців прослуховування "захищеного" кабінету Кауфмана та Грановського тепер реалізуються через слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • дмитрий a4f273bf
    Неужели наконец-то за 30 лет кто-то занялся одесской мафией? А бывших начальничков мвд-сбу-налоговой-таможни и той же прокуратуры проверить можно? Там имущества на полноценных пару бригад ВСУ, причём с 0. А киваловская братва этих псевдоюристов, в том числе и в судейских мантиях?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А пахан Труханов тіпа нєвідимий єго нє відят...
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Ну, от тобі‼️💯🤷‍♂️🙈🐷🐖
    Так гарно маєтки збільшувалися у прокурорських на Півдня України, усьо била па чеснаку, аж лопнула резинка на трусах і понеслося‼️💯💯
    Хоть би за суддівських⚖️ не забували, контрольні органи⚔️❤️🇺🇦, бо там СУЦІЛЬНИЙ СІМЕЙНИЙ ПІДРЯД🤯 ще з часів кучми-портнова, від суду райцентру і аж до Конституційного💯💯💯‼️🤬😡
    Підрахуй з Одеси🤣 може підтвердити на студентах у йоговиші‼️💯👍👍
    ЦІЛІ СІМЕЙНІ ГЕНЕРАЦІЇ🤯,     дід, баба, мати, батько, тітка, дядько, а зараз і правнуки вчаться в Підрахуя та захищають у НЬОГО, чесного, кандидатські та докторські!! Члени ВАКу не дадуть збрехати!!
    Роботи багато, як і Захисникам України ‼️❤️🇺🇦⚔️⚔️🇺🇦❤️‼️
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