НАБУ проводить обшуки у прокуратурі Одещини та її очільника Костенка, - голова "Ради громадської безпеки" Гордієнко
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Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у прокуратурі Одеської області.
Про це у Facebook повідомив голова "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко, передає Цензор.НЕТ.
"НАБУ дісталася прокурора Одеської області Костенка. Наразі тривають обшуки у прокуратурі області. П'ять місяців прослуховування "захищеного" кабінету Кауфмана та Грановського тепер реалізуються через слідчі дії", - йдеться в повідомленні.