Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

Європейський парламент визнав Голодомор 1932-1933 років, організований радянською владою, геноцидом українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідну резолюцію проголосували в четвер у рамках пленарного засідання Європарламенту. Із 536 депутатів, що проголосували, за - 506, проти - 12, утрималося - 17.

"(ЄП) визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, викликаний свідомою політикою радянської влади, геноцидом проти українського народу, оскільки він був скоєний з метою знищити групу людей шляхом умисного створення умов життя, розрахованиого на її фізичне знищення", - йдеться у резолюції.

У зв'язку з цим Європарламент закликав Російську Федерацію "як правонаступницю Радянського Союзу офіційно визнати Голодомор і вибачитися за ці злочини".

Крім того, ЄП закликав "усі країни та міжнародні організації, які ще не визнали Голодомор геноцидом, зробити це".

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