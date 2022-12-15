Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідну резолюцію проголосували в четвер у рамках пленарного засідання Європарламенту. Із 536 депутатів, що проголосували, за - 506, проти - 12, утрималося - 17.
"(ЄП) визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, викликаний свідомою політикою радянської влади, геноцидом проти українського народу, оскільки він був скоєний з метою знищити групу людей шляхом умисного створення умов життя, розрахованиого на її фізичне знищення", - йдеться у резолюції.
У зв'язку з цим Європарламент закликав Російську Федерацію "як правонаступницю Радянського Союзу офіційно визнати Голодомор і вибачитися за ці злочини".
Крім того, ЄП закликав "усі країни та міжнародні організації, які ще не визнали Голодомор геноцидом, зробити це".