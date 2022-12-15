Накладено арешт на майно низки готелів, власниками яких є громадяни РФ, - Офіс Генпрокурора

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на майно, яке належить групі компаній та особам, пов’язаним із злочинною організацією "лужніківці". Серед її організаторів, за версією слідства, заступник голови Держдуми та ще двоє громадян РФ.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.



Рішенням суду, яке на сьогоднішній день виконано, накладено арешт із забороненою відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном на сім готелів, які в межах кримінального провадження раніше визнані речовими доказами. Це "Premier Hotel Rus", "Premier Hotel Lybid", Premier Hotel "Dnister", "Premier Hotel Odesa", "Premier Palace Hotel", "Premier Compass Hotel Oleksandriya", "Premier Hotel Slavutych", а також два ТРЦ "Метроград" та "Метрополіс".



Також накладено арешт на корпоративні права підприємств, які є власниками цих об’єктів нерухомості.

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