Наступного року треба ще більше допомагати Україні. Не можна допустити, щоб настала втома, - голова Європарламенту Мецола
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Євросоюз може і продовжуватиме підтримувати народ України.
Про це заявила голова Європарламенту Роберта Мецола, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У 2023 році нам потрібно буде ще сильніше згуртуватися з Україною, яка розраховує на політичну, гуманітарну, військову, енергетичну та фінансову підтримку. Не можна допустити, щоб настала втома. ... Ми повинні виявляти ту саму стійкість, про яку ми просили українців", - наголосила вона.
Мецола закликала продовжувати санкційну політику щодо РФ.
Вона також дала високу оцінку "прогресу України у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії" у заявці Києва на членство у Європейському союзі.