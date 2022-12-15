Російські загарбники штучно погіршують умови життя на окупованих територіях, - Маляр

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України на тимчасово окупованих територіях України російські окупанти продовжують штучно погіршувати умови для проживання місцевого цивільного населення.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"На окупованій території Херсонській області, станом на 10 грудня повністю припинено виготовлення борошна в населеному пункті Рубанівка на підприємстві, яке залишалося єдиним, що забезпечувало виробництво хлібопродуктів для значної кількості жителів регіону", - йдеться в повідомленні.

Окупанти розграбували та вивезли все технічне обладнання з місцевого борошномельного комплексу. Дефіцит борошна спричинить значне подорожчання хліба в даному регіоні. Крім того, російські окупаційні адміністрації посилюють заходи з примусової мобілізації населення тимчасово окупованих територій України.

"У Горлівці з 15 грудня передбачено призов на військову службу громадян з відміткою "бронь", що спричинить направлення в райони ведення бойових дій значної кількості не підготовлених та не придатних за станом здоров’я осіб. Такими діями російська окупаційна влада підтверджує, що для неї життя місцевих мешканців не має жодної цінності і їх можна використовувати тільки як гарматне м’ясо", - розповіла Маляр.

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