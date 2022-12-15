Новини • Агресія Росії проти України

Воллес не виключає постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow

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Воллес не виключає постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow
Можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow не виключається, заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв’ю радіостанції Times Radio.

Про це  повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я не збираюся займатися припущеннями про постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати, які види зброї ми можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми обговорюватимемо це з українцями на основі їхніх потреб та технічних можливостей", – сказав Воллес.

Він також заявив, що можливе постачання Україні американських ракетних комплексів Patriot стане важливим моментом у війні.

"Якщо США зроблять це, то це дуже значний крок", – зазначив британський міністр.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Анонс можливості постачання цих ракет з інформацію переобладнання українських Су24 під їх застосування відбувся ще у жовтні цього року. Україні зовсім не завадять ракети з дальністю ураження до 500 км та боєзарядом вагою до пів тони!
  • Konstantin Ludanov
    Новейшая история учит, что новое оружие страны Запада дают только после новых побед ВСУ. Так что все "в наших руках..."
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