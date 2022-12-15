Воллес не виключає постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow
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Можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow не виключається, заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв’ю радіостанції Times Radio.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Я не збираюся займатися припущеннями про постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати, які види зброї ми можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми обговорюватимемо це з українцями на основі їхніх потреб та технічних можливостей", – сказав Воллес.
Він також заявив, що можливе постачання Україні американських ракетних комплексів Patriot стане важливим моментом у війні.
"Якщо США зроблять це, то це дуже значний крок", – зазначив британський міністр.