Воллес не виключає постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow

Можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow не виключається, заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв’ю радіостанції Times Radio.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я не збираюся займатися припущеннями про постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати, які види зброї ми можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми обговорюватимемо це з українцями на основі їхніх потреб та технічних можливостей", – сказав Воллес.

Він також заявив, що можливе постачання Україні американських ракетних комплексів Patriot стане важливим моментом у війні.

"Якщо США зроблять це, то це дуже значний крок", – зазначив британський міністр.

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