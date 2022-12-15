Закликаємо ЄС збільшити обсяг постачання ППО, сучасних танків та ракетних систем, - Зеленський
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до Ради Європи, передає Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, це критично важливо для захисту української свободи й самої ідеї Європи у глобальному протистоянні з Росією.
"Але, крім цього, ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання. Це стосується і ППО, і ПРО. І я прошу кожну з 27 країн Європейського Союзу вирішити, що конкретно ви можете зробити для збільшення обсягу постачання ППО й ПРО.
Це стосується і сучасних танків. Немає жодної раціональної причини, чому б Україні не отримати їх уже зараз. Я прошу вас проявити лідерство: той, хто першим надасть сучасні танки, відкриє цю можливість постачання для всього світу й запам’ятається як один із найбільш важливих захисників свободи в наш час.
Це стосується і більш далекобійних артилерійських і ракетних систем, які могли б пришвидшити закінчення російської агресії. Все це – прямий порятунок мільйонів життів", - наголосив Зеленський.