З нового року на окупованих територіях планують заборонити гривню, - Федоров
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З 1 січня 2023 року російські загарбники хочуть заборонити гривню на тимчасово окупованих територіях.
Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Також ми бачимо тенденції що вони (загарбники, - ред.) готуються до нових репресій. Вони заявили, що з 1 січня буде повністю заборонено обіг гривні, а ті люди, хто буде тримати гривню, будуть прирівняні до ворогів батьківщини. У кожного мешканця Мелітополя в будинку буде гривня і кожного можна звинуватити у держзраді", - сказав Федоров.
За його словами, мелітопольців змушують міняти гривню на рублі за вкрай невигідним курсом.