Внаслідок обстрілу Оріхова поранені двоє співробітників місцевого "Водоканалу"

Внаслідок ракетного обстрілу міста Оріхів, що у Пологівському районі Запорізької області, поранені двоє працівників місцевого КП "Водоканал".

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"У м. Оріхів внаслідок потрапляння двох ракет, випущених з літака, поранені два працівники місцевого КП "Водоканал", один у важкому стані. Постраждалим надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

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