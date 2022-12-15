Внаслідок обстрілу Оріхова поранені двоє співробітників місцевого "Водоканалу"
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Внаслідок ракетного обстрілу міста Оріхів, що у Пологівському районі Запорізької області, поранені двоє працівників місцевого КП "Водоканал".
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"У м. Оріхів внаслідок потрапляння двох ракет, випущених з літака, поранені два працівники місцевого КП "Водоканал", один у важкому стані. Постраждалим надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.