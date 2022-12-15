Чим швидше закінчиться війна та РФ визнає помилку, тим довше зможе прожити Путін та його оточення, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що тільки російський диктатор Путін може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. Але для цього РФ потрібно відійти на кордони 1991 року.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.

"Чим швидше закінчиться війна і якщо Росія визнає трагічність помилки її початку, тим довше російський президент збереже своє життя та життя свого оточення", - наголосив він.

Президент зазначив, що Україна має вийти на свої кордони 1991 року, бо якщо цього не станеться, то Росія знову повернеться.

"Треба дивитися на реальну картину, коли весь світ, в першу чергу, показує не просто підтримку, а дипломатично, економічно, санкціями, ізоляцією показує, що за агресію треба платити – вийти на кордони і тоді платити", - пояснив глава держави.

"Якщо він (Путін. - Ред.) зараз відійде до кордонів 1991 року, тоді почнеться можливий шлях дипломатії. Ось хто може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. Тільки він може це зробити", - підсумував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступні пів року стануть багато в чому вирішальними та вимагатимуть ще більших зусиль, - Зеленський звернувся до Європейської Ради