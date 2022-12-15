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Залужний про мобілізацію: У нас достатньо людей, потрібна важка зброя та боєприпаси

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Залужний про мобілізацію: У нас достатньо людей, потрібна важка зброя та боєприпаси
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, чи потрібна Украні нова хивля мобілізації.

Про це він повідомив в інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали у Залужного, чи потрібна Україні нова хвиля мобілізації.

"Ми вже проводимо її в тому вигляді, в якому вона є. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Я маю достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч. Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні боєприпаси", - відповів головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 6 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що активізовувати призов та набирати більше людей до лав Збройних сил України наразі не треба, оскільки кількість особового складу є достатньою.

14 грудня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що мобілізація "залежатиме від потреб війни".

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Топ коментарі

  • Amber
    Ось відповідь справжнього генерала та розумної Людини 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
  • малюк malyuk
    Залужный: С начала войны я уволил десять генералов.
    И самый главный опыт, который у нас был и тот, который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов надо убивать, просто убивать, а главное, не бояться это делать. И это то, что мы делаем. https://charter97.org/ru/news/2022/12/15/528430/
  • AbOriginal_UA
    А как же бойцы с "Картеля-95" !? Так и не понюхают пороха !?
    Мобилизовать и пусть отбиваются асфальтом !
    И пусть по всем вопросам звонят своему дружбану в ОПу.....
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