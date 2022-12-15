Найближчим часом навряд чи вдасться домовитися щодо розширення "зернової угоди" на нові порти України, - заступник генсека ООН Гріффітс
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В ООН вважають, що найближчим часом навряд чи вдасться досягти домовленостей щодо розширення "зернової угоди" на нові порти України.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на The Guardian, про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.
"Я думаю, було б чудово, якби її ("зернову угоду" - ред.) можна було розширити. Чим більше зерна потрапляє у світ, тим краще на наш погляд і з погляду всього світу. Але я не думаю, що це відразу ж стане можливим", - заявив Гріффітс.
Також він додав, що все ще тривають переговори щодо відновлення експорту аміаку з Росії через Чорне море.