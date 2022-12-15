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Зеленський просить ЄС прискорити оцінку виконання Україною критеріїв кандидатства

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Зеленський просить ЄС прискорити оцінку виконання Україною критеріїв кандидатства
Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС прискорити оцінку виконання Україною рекомендацій, отриманих у процесі набуття статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це Зеленський сказав у зверненні до саміту лідерів ЄС у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу ще раз подякувати всім вам за підтримку України у здобутті кандидатства. Зараз настає час зробити ще один крок.

Попри війну ми не зупиняємо інституційну трансформацію нашої держави. На одному лише цьому тижні Верховною Радою України схвалено три євроінтеграційні закони: закон про національні спільноти, закон про модернізацію принципів роботи Конституційного Суду України, про сферу медіа.

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І це лише одна ілюстрація багатьох речей, які ми зробили для того, щоб підготувати наступний етап зближення України та ЄС. А саме – оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, якої ми очікуємо від вас найближчим часом. І дуже вас просимо це зробити, й прискорити цей процес, щоб далі вже перейти до старту переговорів щодо членства України в ЄС.

Я вірю, що все акцентоване мною сьогодні буде реалізоване. Бо для України й для Європи, коли ми разом, немає нічого неможливого. Будь-який терор ми переможемо, будь-які наші спільні завдання ми реалізуємо", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    На тлі розгулу корупції, порушень Конституції, "кротів" в ОПі воно ще й оцінки вимагає! Зараз отримає "на горіхи", і заведе свою "волинку" -нас туди не беруть, треба щось інше створювати..
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Маразм міцнішає...
  • krot_lub
    Не має слів
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