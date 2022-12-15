Росія змінює тактику війни під керівництвом Суровікіна, - Сирський

Росіяни змінюють тактику війни під керівництвом генерала Сергія Суровікіна.

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський сказав в інтерв’ю The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росіяни змінюють тактику під керівництвом свого нового командувача Сергія Суровікіна", - зазначив він.

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За його словами, вони атакують невеликими, добре скоординованими пішими підрозділами: це дорого обходиться, зважаючи на солдатські життя, але це "ніколи не було найвищим пріоритетом Росії".

Сирський також зазначив, що сучасному командиру потрібно бути на зв’язку. Щодня йому приходить 300 повідомлень від солдатів. А ще підкреслив важливість морального духу.

"Ви повинні відчувати дух армії ", - каже він.