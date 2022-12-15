СБУ викрила колишнього голову Пологівської районної ради Запорізької області, який "передав" окупантам заводи харчової та хімічної промисловості

Колишній голова Пологівської районної ради Запорізької області Сергій Калашник входив до забороненої партії ОПЗЖ. Після захоплення частини регіону він один з перших підтримав загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

Після окупації частини Запорізької області Калашника призначили "головою муніципального утворення м. Пологи" та дозволили сформувати "штат" псевдооргану. Перебуваючи на "посаді", зрадник виконував вказівки Кремля щодо перелаштування роботи українських підприємств на користь країни-агресора.



"Насамперед ворога цікавили великі об’єкти хімічної та харчової індустрії. Саме їх потужності Росія планувала використовувати для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань РФ. Для цього колаборант здійснив "інвентаризацію" місцевого бізнесу і зобов’язав підприємців "перереєструватися" у створеній окупантами "военно-гражданской администрации", - повідомили в СБУ.

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Також він змушував менеджмент українських компаній сплачувати "податки" до бюджету РФ та постачати готову продукцію до країни-агресора. У разі незгоди зловмисник погрожував переслідуванням з боку каральних органів рашистів і фізичною розправою.

Для координування роботи колаборанта за ним був "закріплений" російський куратор – заступник губернатора Пензенської області. Саме з ним ворожий поплічник погоджував питання "передачі" агресору українських підприємств, а також організації та проведення псевдореферендуму в захопленому районі. Крім цього колаборант брав активну участь у пропагандистських проєктах Кремля і був "персонажем" псевдодокументальних фільмів одного з ідеологів рашизму Охлобистіна.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисник намагається переховуватись від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Втім, СБУ встановила місця його перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності.

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