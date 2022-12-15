Новини • Агресія Росії проти України

У Херсоні під час обстрілу загинула волонтерка міжнародної організації

7 81516
У Херсоні під час обстрілу загинула волонтерка міжнародної організації
У Херсоні під час ранкового обстрілу загинула волонтерка загону швидкого реагування міжнародної організації.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог поцілив в обʼєкт критичної інфраструктури. Уламками снарядів пошкоджено житлові будинки та місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги. На жаль, внаслідок російської атаки загинуло 2 людей, одна з них – волонтерка, членкиня загону швидкого реагування міжнародної організації. Під час обстрілу вони знаходились на вулиці, їх смертельно поранили уламки ворожих снарядів", - йдеться в повідомленні.

Ще троє людей зазнали поранення, двох з них госпіталізовано до медзакладу. Нині лікарі надають їм необхідну допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Херсон повністю знеструмлено через обстріли, тривають удари по критичній інфраструктурі у Корабельному районі, - ОВА

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Andry Moon
    Скаже, хай русня приїзджає на Олімпіаду. - вони ж "все життя тренувались"...
  • Чайка Київ
  • Garry Dron 6973c752
    Курви наводять кацапську арту на пункти видачі гуманітарки і медичної допомоги.
    Це або місцеві ватно сепарські курви або раніше завезена агентура гру/фсб або і
    те і інше. У Харкові так вже не один пункт видачі гуманітарки накривали, самий
    кривавий це біля бувшої будівлі Таргету на Академика Павлова, чергу яка стояла
    за гуманітаркою кацапи накрили Градами, 6 загинуло одразу, 15 поранені. Нажаль
    в нас немає смертної кари для зрадників.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини