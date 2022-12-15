У деокупованих Святогірську та Лимані відновлено електропостачання,- ОП
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У визволених Святогірську та Лимані Донецької області ремонтні бригади енергетиків відновили електропостачання.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Лиман, Святогірськ вже зі світлом. В інших населених пунктах продовжують працювати ремонтні бригади. Роботи ускладнюються через замінування", - зазначив Тимошенко.
За його словами, на Донеччині також працюють пункти безплатної видачі дров для населення. Усі мешканці деокупованих територій можуть скористатися цією послугою безплатно.