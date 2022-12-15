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Утримати рубежі, посилити ППО, створити резерв та підготуватися до нового наступу РФ: Залужний озвучив стратегічні завдання ЗСУ

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Утримати рубежі, посилити ППО, створити резерв та підготуватися до нового наступу РФ: Залужний озвучив стратегічні завдання ЗСУ
Трьома основними стратегічними цілями Збройних сил України на нинішньому етапі є утримання рубежів і позицій, накопичення ресурсів та підготовка резервів, зокрема для бойових дій на нових напрямках, а також посилення протиракетної і протиповітряної оборони.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав в інтерв'ю виданню The Economist, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наступна проблема, яка у нас є, це, перш за все, утримати цю лінію і не втратити більше території. Це важливо. Тому що я знаю, що звільняти її в десять-п’ятнадцять разів важче, ніж не здати. Тож наше завдання зараз — втриматися. Наше завдання – за допомогою наших партнерів дуже чітко відстежувати, що там відбувається, де вони (росіяни. - Ред.) готуються. Це наше стратегічне завдання", - сказав Залужний.

Друге стратегічне завдання – сформувати резерв та підготуватися до нового наступу Росії, що може статися в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому - в кінці січня.

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"Він може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва, з напрямку Білорусі, не виключаю і південного напрямку. Ми зробили всі розрахунки — скільки нам потрібно танків, артилерії і так далі. Це те, на чому кожен повинен зараз зосередитися. Хай вибачать мене солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв, які можуть початися наступного року", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Третє стратегічне завдання пов’язане і з першим (утримання рубежів і позицій), і з другим (накопичення ресурсів) - це протиракетна оборона і протиповітряна оборона, підкреслив Залужний.

"На мою особисту думку, я не енергетичний експерт, але мені здається, що ми на межі. Ми балансуємо на тонкій межі. А якщо (електромережу) зруйнують…тоді починають мерзнути солдатські дружини та діти. І такий сценарій можливий. Який настрій буде у бійців, уявляєте? Чи можна без води, світла, тепла говорити про підготовку резервів для продовження бойових дій?", - сказав генерал.

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За його словами, фахівці НАТО володіють ситуацією та знають усе, зокрема й потреби в озброєнні та військовій техніці, до дрібниць.

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Топ коментарі

  • Альтер Эго 9ddf884b
    Спасибо ЗСУ! Спасибо Залужному!
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    А за Крым и не нужно в лоб воевать. Достаточно что бы он простреливался вдоль и поперек.
  • Ан Мур
    Олег Пономарь:
    Командующий ВСУ Залужный дал большое интервью журналу The Economist. В нем Залужный предупреждает о возможных критических сценариях, как, например:
    о долгой войне,
    о резерве РФ более миллиона человек,
    о возможном снова их походе на Киев,
    о возможном вторжении из Беларуси и тд.
    Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что ЭТО НЕ прогноз. Залужный рисует драматические сценарии, так как он дает интервью большому западному СМИ и это в основном - для западного читателя и налогоплательщика, а также - западных политиков и военных. Украина обязана сгущать краски с одной целью - чтобы получить, выбить больше оружия. Украина просит оружие - больше количества, больше ассортимента и номенклатуры, больше качества и сложности.
    Поэтому всё правильно и всё справедливо.
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