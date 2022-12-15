"Хочу жити": понад 4300 російських військових звернулися на гарячі лінії проєкту

Понад 4300 російських військовослужбовців та мобілізованих готові добровільно здатися в полон Збройним силам України та подали відповідні звернення у межах державного проєкту України "Хочу жити".

Про це повідомив речник проєкту "Хочу жити" Віталій Матвієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

З моменту старту проєкту "Хочу жити" і нині - більше ніж 4 тис. 300 звернень. Переважно це військовослужбовці РФ або мобілізовані, які цікавляться, як здатися в полон. Або це ті, хто вже прийняв рішення здатися в полон, і ми з ними спілкуємось, виконуємо всі необхідні роботи", - розповів Матвієнко.

За його словами, з багатьма з них уже проводять усі необхідні роботи для того, щоб ця процедура була безпечною. Водночас Матвієнко наголосив, що Україна гарантує повну безпеку всіх розмов, листування з потенційними військовополоненими РФ.

"Для того, щоб убезпечити їх надалі, після того, як їх можна обміняти на українських військовослужбовців, ми їх оформляємо як тих, яких було взято в полон під час бою. У такий спосіб це гарантує їм усі соціальні виплати", - доповнив спікер проєкту.

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