Залужний про Суровікіна: Звичайний полководець часів Петра І та "держиморда"

Командувач військами РФ в Україні Сергій Суровікін є типовим полководцем часів Петра І, гоголівським "держимордою", але бути командиром і лідером – це не одне й те саме.

Про це Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сказав в інтерв'ю виданню The Economist, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Радянська армія вітала і нав'язувала одне поняття: командир. Але бути командиром і лідером – це не одне й те саме. При всій відповідній повазі до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний полководець часів Петра І, скажімо так, "держиморда" (персонаж з твору Гоголя "Ревізор". – Ред.). Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконаєш завдання, або тобі кінець", – сказав Залужний.

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За його словами, в українській армії вже абсолютно інші підходи.

"Ми давно зрозуміли, що це не працює. І особливо ми це усвідомили у 2014 році, коли командувати 21-річними лейтенантами прийшли люди за 50-60 років. Звичайно, у нас були свої "держморди", які кулаками і біцепсами намагалися наводити порядок, але в українській армії це не виходить на 100%… Бути нормальним завжди можна", – сказав Залужний.