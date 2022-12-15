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Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як під час Другої світової, - Сирський

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Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як під час Другої світової, - Сирський
Україна переможе тільки тоді, коли її сили вийдуть на кордони 1991 року, а ворога буде знищено.

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський сказав в інтерв’ю The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Ми переможемо тільки тоді, коли ворога буде знищено та ми вийдемо до наших державних кордонів. ...Ми уважно вивчаємо противника. І кожна отрута має протиотруту", - підкреслив Сирський.

Він також зазначив, що той, хто недооцінює Росію, приречений на поразку, а російська мобілізація не така вже й недолуга.

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За його словами, досить підготовлені російські солдати зараз масово з’являються по всьому східному фронту.

Генерал каже, що це викликає занепокоєння, але більш нагальною проблемою є збереження поставок зброї Україні. Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, порівнянною як під час Другої світової війни. Битви виграє та сторона, яка досить швидко доставляє снаряди до гармат.

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Топ коментарі

  • Наталия П
    Соло, не разводи здесь вонь. Каждый помогает, как может и сколько хочет. А некоторые ни хера не дают,мало того, они, еще и воруют. Хорошо, что пишешь Петр Алексеевич, раньше писал Вальцман? Сейчас, так писать, как-то неудобно, правда?
  • Враг рода человеческого 666
    То то попередники розвалили ракетну прогрму, не випустили ні однієї Стугни за три роки, не запустили в масове виробництво Вільху і ********** для неї, і замість оборони закупили бітум на расєє?
  • Павло Васильович
    И где те кто кричат "где Ленд Лиз"??? Хотя я сомневаюсь, что они хоть немного представляют существующий обьем поставок...
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