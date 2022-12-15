Росія продовжує експортувати металопродукцію до країн ЄС в обхід санкцій, заробляючи на свою агресію, – Риженков

Незважаючи на вісім пакетів санкцій, ухвалених Європейським союзом, у Росії все одно залишається лазівка, яка дозволяє їй експортувати металопродукцію до країн ЄС. При цьому вона забирає ринки у компаній, які відмовляються фінансувати агресію РФ. Тому всі лазівки у санкціях мають бути закриті.

Про це розповів генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейські імпортери купують напівфабрикати з РФ за дуже зниженими цінами. І мають перевагу перед іншими виробниками в Євросоюзі, зокрема перед Метінвестом, які відмовляються купувати у росіян. Виходить, що Росія несправедливо забирає частки ринку у європейських виробників, які відмовляються спонсорувати російську економіку. Сподіваюся, ця санкційна лазівка буде закрита у наступних двох пакетах", - наголосив Риженков.

Він уточнив: найбільшими імпортерами російської сталі традиційно є компанії Бельгії та Італії, і на те є причини – наприклад, у Бельгії працює російське дочірнє підприємство, яке виробляє сталь.

"Я здивувався б, якби вони не використовували цю лазівку для ввезення своїх напівфабрикатів. Але насправді, залишаючи цю лазівку, ЄС фактично ставить у невигідне становище сумлінних європейських виробників, які не хочуть спонсорувати агресію та своїх гравців, які хочуть підтримати Україну. Тому ми вважаємо, що було б краще, якби цю лазівку було закрито", - резюмував Риженков.

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Як відомо, ще в рамках четвертого пакета санкцій Євросоюз з 1 квітня 2022 року заборонив імпорт із Росії сталевих продуктів – прокату та труб. Восьмий пакет санкцій нібито мав розширити введені раніше обмеження, проте пізніше стало очевидним, що введені санкції не вплинуть на експорт російської металопродукції: під заборону потрапили чорні метали та вироби з них, при цьому обмеження не стосуються чавуну та феросплавів. Крім того, нові обмеження на імпорт стали набирають чинності з 30 вересня 2023 року, а окремих сталевих напівфабрикатів – з 1 квітня, і навіть з 1 жовтня 2024 року.

Раніше міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що вся без винятку російська металургійна продукція має опинитися під санкціями, а українським металургам слід надати доступ до американського та європейського ринку.