Німеччина передала Україні додаткові ракети для системи ППО IRIS-T
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Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні додаткові ракети для зенітно-ракетної системи IRIS-T.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Окрім того, Україна за останній тиждень отримала від німецької сторони дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, 30 тисяч снарядів до 40-мм гранатометів, 5 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, чотири карети швидкої допомоги й 18 ваговозів 8х8 зі змінними кузовами.
Нагадаємо, Німеччина передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM 11 жовтня. Постачання наступних трьох систем планується 2023 року. Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких ще немає на озброєнні Бундесверу.