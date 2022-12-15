Росія планує новий наступ у лютому, - Резніков

Нині Кремль намагається знайти нові рішення, як здобути перемогу в російсько-українській війні.

Було помилкою сприймати нас як маленьку радянську армію, яка воюватиме з великою радянською армією. Про це в інтерв’ю The Guardian заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якби була "м'ясорубка" проти "м'ясорубки", ми б програли. Було помилкою сприймати нас, як маленьку радянську армію, яка воюватиме з великою радянською армією. Звичайно, велика радянська армія виграла б, а маленька радянська армія програла б, але ми не радянська армія", - сказав він.

За словами Резнікова, Росія готує у лютому новий наступ.

"На підготовку призовників витрачають мінімум три місяці. Тобто вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, у лютому, як і минулого року. Це їхній план", - додав міністр.

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Говорячи про часткову мобілізацію в Росії близько 300 тисяч військових, Резніков припустив, що в той час як половина з них, часто після мінімальної підготовки, використовується для посилення сил Москви після низки невдач на полі бою, решта готується більш ретельно для майбутніх наступальних дій.

"Друга частина мобілізованих, приблизно 150 тисяч чоловік, розпочала свої навчальні курси в різних таборах", - сказав Резніков.