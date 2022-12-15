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Росія планує новий наступ у лютому, - Резніков

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Росія планує новий наступ у лютому, - Резніков
Нині Кремль намагається знайти нові рішення, як здобути перемогу в російсько-українській війні.

Було помилкою сприймати нас як маленьку радянську армію, яка воюватиме з великою радянською армією. Про це в інтерв’ю The Guardian заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якби була "м'ясорубка" проти "м'ясорубки", ми б програли. Було помилкою сприймати нас, як маленьку радянську армію, яка воюватиме з великою радянською армією. Звичайно, велика радянська армія виграла б, а маленька радянська армія програла б, але ми не радянська армія", - сказав він.

За словами Резнікова, Росія готує у лютому новий наступ.

"На підготовку призовників витрачають мінімум три місяці. Тобто вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, у лютому, як і минулого року. Це їхній план", - додав міністр.

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Говорячи про часткову мобілізацію в Росії близько 300 тисяч військових, Резніков припустив, що в той час як половина з них, часто після мінімальної підготовки, використовується для посилення сил Москви після низки невдач на полі бою, решта готується більш ретельно для майбутніх наступальних дій.

"Друга частина мобілізованих, приблизно 150 тисяч чоловік, розпочала свої навчальні курси в різних таборах", - сказав Резніков.

Топ коментарі

  • Oleksandr Pohribnyi
    «Великий сліпий», який не бачив загроз у лютому цього року прозрів?
  • PREDATOR PREDATOR
    Резніков в лютому казав,що ударні сили москалів не сформовані для наступу.
  • Vladik 17aa7e06
    Его сам Боня подставил, заявив при свидетелях, что они знали про нападение. Сам ляпнул. И теперь соскочить про незнанку уже не выйдет. Народ потребует знать, почему не были приведены в исполнение простейшие действия, которые делаются за 3 часа при необходимости, а именно подрыв мостов и рытье асфальте трактором и затем водометом яму на 10м глубиной непроходимую и по сторонам мины раскидать. 3 часа на 5-6 таких препятствий на всех дорогах, даже ночью это реализуемо было.
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