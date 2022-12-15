З січня військову підготовку у Британії розпочнуть 19 тисяч українців

Військову підготовку у Великій Британії з 1 січня 2023 року пройдуть ще 19 200 українських військових.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За вісім років війни інструктори з Великої Британії навчили близько 25 тис. наших офіцерів і солдатів, перебуваючи в Україні. Наразі ця робота перенесена у Велику Британію. До Нового року ми закінчуємо підготовку майже 10 тис. військових, а починаючи з 1 січня, ще 19 200 солдатів і офіцерів будуть навчені на території Великої Британії", - сказав Пристайко.

Він додав, що британська сторона, окрім власних фахівців, залучила представників ще десяти країн до підготовки українських військовослужбовців.

"Я нещодавно відвідував підрозділи, де були офіцери з таких країн, як Австралія і Нова Зеландія. Тобто всі допомагають, а Велика Британія часто виступає координатором цієї допомоги", - зазначив дипломат.

Посол України поінформував, що під час 5-тижневого навчального курсу британські інструктори вчили цивільних українців, як стати ефективними солдатами і як зберегти життя.

"Але наша взаємодія цим не обмежується. Ми за допомогою наших колег навчали тут багато різних спеціалістів - медиків, військових інженерів. Окрім цього, навчали екіпажі вертольотів, екіпажі для кораблів, які готові до передачі. Я був на цих кораблях і зустрічався з нашими офіцерами, всі - від матроса, який запускає бойові дрони, і закінчуючи капітанами, пройшли повний курс і готові повністю керувати кораблем", - запевнив Пристайко.

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У відповідь на запитання стосовно спеціалізації військовослужбовців, які почнуть навчання після Нового року, дипломат повідомив, що переважна більшість з них - це солдати піхоти, серед яких вибиратимуть лідерів, які поповнять сержантський корпус і з яких виростатимуть молоді командири.

Нагадуємо, у червні тодішній британський прем’єр Борис Джонсон запропонував програму, згідно з якою кожні 120 днів у Британії навчання проходитимуть до 10 тисяч українських військових. У середині липня перший підрозділ ЗСУ почав проходити навчання у Британії.